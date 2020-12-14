В Вашингтоне заявили о быстром движении Китая к военному паритету с США

14.12.2020, 0:24, Новости дня

Китай в скором времени может достичь равновесия вооруженных сил с Соединенными Штатами, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

По его словам, у КНР «очень мощная» экономика, страна потратила много денег на развитие вооруженных сил. При этом Милли подчеркнул, что Китай занимается военным развитием во всех средах: на суше, море, в космосе, киберпространстве и воздухе. Таким образом, в Китае уже сейчас удалось создать, по словам Милли, «значительную военную силу». Генерал указал, что Китай, по плану, к середине 2030-х годов хочет «быть наравне» с США.

«Они находятся на пути к этому. Если так пойдет и дальше, а все никогда не идет так, как нужно, но, если все останется по-прежнему, в какой-то момент в будущем они будет на равных с США, и я не буду обсуждать конкретные даты», – сказал генерал, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Милли подчеркнул, что Китай в ряде сфер «продвигается очень быстро». «Это искусственный интеллект, гиперзвук, и много другого, чем они в вопросе освоения космоса и киберпространства», – сообщил он.

В добавление к этому он указал, что КНР меняет свою доктрину и «улучшили подготовку». «Они становятся мировой державой. В этом нет никаких сомнений. Вопросы паритета и превосходства я предпочту оставить для другого, более закрытого обсуждения. Но они определенно движутся в этом направлении», – заключил генерал.

По его словам, Китай не следует относить к категории врагов, но для США КНР представляет «вызов в сфере безопасности».

Ранее Милли также заявил, что Россия, несомненно, является великой державой с высоким уровнем боеготовности вооруженных сил, что нельзя недооценивать. Он также высоко оценил кибервозможности российских ВС и дал высокую оценку уровню и боеготовности космических, воздушных, военно-морских и наземных войск.