 

В Украину приехал представитель ВОЗ. Визит посвящен реагированию на пандемию COVID-19

14.12.2020, 0:00, Новости дня

13 декабря в Украину с официальным визитом прибыл  директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Об этом сообщила пресс-служба представительства в Facebook.

Визит посвящен реагированию на пандемию COVID-19 в Украине, вакцинации и трансформации системы здравоохранения, сказано в сообщении.

Клюге проведет в Украине несколько дней. У него запланированы встречи с представителями правительства Украины, ООН, партнерами по развитию и представителями гуманитарных организаций.

“Директор Европейского регионального бюро ВОЗ встретится с медработниками, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией COVID-19, и посетит лабораторный центр, где проводят тестирование на COVID-19”, – отметили в посте.

https://www.facebook.com/WHOUkraine/posts/3530764433706889

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 13 декабря в Украине выявлено 894 215 случаев COVID-19, выздоровели 501 564 человека, а умерло – 15 154.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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