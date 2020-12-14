Выстрел из четвертого измерения

14.12.2020, 7:05, Разное

Это произошло в 2003 году, у себя в кабинете был убит двумя выстрелами богатый и влиятельный гражданин США – девяностодвухлетний Вильгельм Хердер. Кабинет Хердера располагался в престижном районе Бостона, причем на самой верхнем этаже в центре здания, поэтому не имел никаких окон, к тому же был защищен от внешнего мира другими помещениями. Свет в кабинет проникал через потолок (бронированное стекло).

Мистика, да и только

Не смотря на это, причиной смерти старика стало два пулевых ранения – в сердце и в голову, причем странными пулями, нестандартного двенадцатого калибра и выполненных из сплава золота и серебра. Удивляло в этом убийстве то, что никаких повреждений в стенах и потолке замечено не было, более того, такие мягкие пули вообще не способны что-либо пробить, кроме человеческого тела.

Просмотр записей со всех камер наблюдения показал, что в кабинет Хердера в последний час перед убийством никто не заходил, более того, камера, установленная в самом кабинете, четко запечатлела момент попадания пуль в тело старика. Еще более странными оказались выводы баллистической экспертизы, которая определила, с какой точки были произведены выстрелы, – с 350 метров, практически из соседнего особняка. Каким образом мягкие пули прошли через несколько стен, в том числе через мощнейшую наружную, и попали в Хердера, не говоря уже о том, как убийца видел через эти стены того, в кого стрелял. И никаких следов в самих стенах…

В соседнем особняке, откуда предположительно были произведены выстрелы, искать что-либо было малоперспективно, но следователи попробовали и… нашли там микроскопические следы пороха, идентичные тем, которые остались на пулях и в ранах трупа. Стреляли явно отсюда, но вот только непонятно, из чего и как? Мистика, да и только… Пока полиция Бостона ломала над этим голову, в дело вдруг вмешались федеральные власти, местную следственную группу отстранили и все материалы следствия засекретили.

Расследование журналиста Юджина Кейна

В это время журналист Юджин Кейн, который освещал данное преступление, выяснил главное: кем был старик Хердер, и зачем его вообще нужно было убивать, когда он и так должен был умереть не сегодня – завтра. Оказалось, что это бывший немецкий барон Вильгельм фон Хердер, который в нацисткой Германии считался выдающимся инженером, изобретшим оружие, способное стрелять через четвертое измерение. То есть оружие, для которого не существуют преграды. Несколько лет барон разрабатывал бомбу, которая могла бы беспрепятственно пройти через мощные бетонные преграды бункера Сталина, и таким образом уничтожить лидера СССР. Но тут подоспел 1945 год, и осуществить данный проект стало весьма проблематично…

Естественно, после войны американцы забрали Вильгельма фон Хердера в США, предоставив талантливому оружейнику самые благоприятные условия для работы и для жизни. И Хердер оправдал надежды новых хозяев. Например, его бомбы, способные проходить свободно через любые преграды (через четвертое измерение), разрушили неприступное убежище Саддама Хусейна в 2003 году. Именно тогда иракский диктатор и решил ликвидировать Хедлера его же оружием – месть, надо заметить, чисто в восточном стиле.

Но откуда у Хусейна взялась винтовка, способная стрелять через четвертое измерение? Оказалось, что американцы в свое время поставили такую винтовку моджахедам в Афганистане, с целью устранения одного из лучших советских командиров. Покушение то сорвалось, а вот само уникальное оружие пошло «гулять» по миру и, в конце концов, каким-то образом оказалось в руках Хусейна. Киллер, посланный иракским лидером, справился с поставленной задачей на «отлично».

Вот такую версию опубликовал Юджин Кейн, которая объясняла не только, как был убит старик в полностью изолированном от внешнего мира кабинете, но и также то, почему вмешалось в дело Хердера ФБР и все засекретило. И хотя власти все это постарались опорочить и представить, как бездоказательную версию журналиста, сам Юджин Кейн утверждал, что все доказательства написанного он имеет.

Представители федералов в то время заявили, что они не собираются комментировать бредовые статьи журналиста. Однако по опыту работы этого ведомства доподлинно известно, что ФБР всегда реагирует на любую ложь, клевету, выдумку и так далее. И всегда у них в этом случае находятся комментарии, причем весьма убедительные и аргументированные. И только когда всплывает правда – полный молчок…