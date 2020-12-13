В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

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13.12.2020, 23:30, Новости дня

За минувшие сутки в Москве умерли 75 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», – говорится в Telegram-канале оперативного штаба Москвы.

Сутками ранее сообщалось о 72 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 9945.

Всего за минувшие сутки в РФ выявлено 28 080 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,6 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6425, Санкт-Петербурге – 3768, Московской области – 1444. Всего в стране выявлено 2 653 928 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.



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