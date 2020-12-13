Беглов сообщил о снижении роста заражений коронавирусом в Петербурге

13.12.2020, 23:30, Новости дня

Ежедневный рост числа заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге удалось затормозить, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Главный государственный санитарный врач Анна Попова отметила эффективность антиковидных ограничений в Петербурге. Удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших», – написал Беглов на своей странице во «ВКонтакте», подводя итоги прошедшей недели.

Он также поблагодарил петербуржцев за соблюдении мер, предписанных Роспотребнадзором.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3768 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 174 486 случаев заражения COVID-19. Скончались 6324 человека. Выздоровело 98 708 человек, передает РИА «Новости».

Напомним, в Петербурге с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск). Однако несколько сотен кафе и баров в Петербурге отказались выполнять эти требования. В ночь на 9 декабря следователи совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, а также комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейд по заведениям общепита города, проверив соблюдение антикоронавирусных ограничений. СК завел дела по фактам ночной работы баров в Петербурге.