 

Пресс-секретарь Пашиняна опровергла сообщения о его отставке

13.12.2020, 23:30, Новости дня

Появившиеся в ночь на понедельник сообщения в ряде телеграм-каналов, о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян якобы подал в отставку, не соответствуют действительности, сообщила пресс-секретарь премьера Мане Геворгян.

«Новости об отставке настолько несерьезны, что не нуждаются в комментариях», – сказала она, передает ТАСС.

С ноября армянская оппозиция требует отставки Пашиняна. Оппозиция заявляет, что подписанное Пашиняном 9 ноября с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. 



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