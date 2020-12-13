“80-летний рубеж”: Медик развеял мистику в теме смерти Валентина Гафта

13.12.2020, 23:18, Разное

Кончина знаменитого актера Валентина Гафта наряду с уходом из жизни в последнее время еще ряда деятелей отечественной культуры породил среди пользователей Сети подозрения в мистическом истоке указанных событий. Со своей стороны, представитель медицины видит в данных фактах исключительно физиологическую подоплеку.

Отправной точкой неоднозначной трактовки ситуации стало то, что за последний месяц с небольшим ушли из жизни, один за другим, сразу четыре мэтра российского шоу-бизнеса: Михаил Жванецкий, Армен Джигарханян, Роман Виктюк и Валентин Гафт. Примечательно, что все указанные знаменитости были почти ровесниками – их возрастной диапазон составлял от 84 до 86 лет. Данный факт и породил у любителей искусства определенные домыслы, связанные с мистическим происхождением событий. Однако отечественный врач-гериатр в беседе с журналистами одного из отечественных изданий однозначно заявила, что смерть артистов была обусловлена физиологическими причинами.

В частности, случившуюся закономерность врач объяснил наличием у всех вышеупомянутых знаменитостей старческого возраста, являющегося наиболее критичным для людей. Дело в том, что, по достижении сорокалетнего рубежа, далее в мужском организме происходит снижение уровня тестостерона в среднем на 2-3% ежегодно, и, таким образом, к 85-ти годам данного гормона, как правило, не остается вовсе. В свою очередь, такая динамика приводит к повышенному риску летального исхода от ишемической болезни сердца.



“Как показывает моя многолетняя практика, если житель перешагивает 80-летний рубеж, то 85 или плюс-минус год – это та черта, через которую проходят лишь единицы”, – резюмировал медик. Об этом пишет “Слово и Дело”.