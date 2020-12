Ракета SpaceX вывела на орбиту спутник Sirius SXM-7

Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту американский спутник радиовещания SXM-7. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба компании – разработчика носителя SpaceX.

“Вывод спутника подтвержден”, – сообщили на странице компании в Twitter.

Запуск осуществлен в 12.30 по времени Восточного побережья США (5.30 по Киеву) с 40-го стартового комплекса авиабазы США на мысе Канаверал в штате Флорида.

После успешного запуска первая многоразовая ступень Falcon 9 села на плавучей платформе Just Read Тhe Instructions в Атлантике.

По информации NASA, SXM-7 вывели на орбиту для предоставления услуг спутникового радиовещания в Северной Америке в S-диапазоне на замену двум устаревшим кораблям. Его срок службы рассчитан на 15 лет. Он дополнит группировку спутников Sirius XM, формирование которой началось в 2008 году. На данный момент она состоит из пяти аппаратов на геостационарной орбите высотой около 35,8 тыс. км.

SXM-7 – один из двух самых тяжелых грузов, которые Falcon 9 выводила на орбиту. Вес спутника составляет около семи тонн.