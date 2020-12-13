 

Украинцам пригрозили введением более раннего локдауна из-за COVID-19

13.12.2020, 22:36, Новости дня

Украинские власти могут ввести жесткий карантин раньше 8 января, если ежедневно будут выявлять 32-35 тыс. случаев коронавируса, сообщил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов.

«Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч», – сказал Немчинов в эфире телеканала «Украина 24», отвечая на вопрос, при какой суточной заболеваемости локдаун может быть введен раньше.

Однако, по его словам, важную роль играет число госпитализированных, передает РИА «Новости».

Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца 2020 года. В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что новый локдаун и резкое повышением цен на услуги ЖКХ на Украине приведет к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан страны.



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