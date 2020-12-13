 

Стал известен владелец Maybach, из которого велась стрельба в центре Москвы

13.12.2020, 22:36, Новости дня

Автомобиль Maybach, из окна которого велась стрельба на Тверской улице в центре Москвы, оформлен на столичного предпринимателя, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Владелец машины, из которой велась стрельба, установлен. По предварительным данным, автомобиль принадлежит одному из столичных бизнесменов. Был ли он сам за рулем – сейчас выясняется», – сказал источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Тверской улице неизвестные на автомобиле Maybach несколько раз выстрелили из окна, а затем скрылись. Полиция разыскивает данную машину, а также участников стрельбы. В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ уточнили, что инцидент произошел в 19.45 мск. Информация о пострадавших в полицию не поступала.  



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