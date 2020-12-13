“Сбой давно не виданного масштаба”: Ожидаемая продолжительность жизни в Англии из-за COVID-19 упала почти на год

13.12.2020, 22:24, Разное

Британские исследователи провели исследование, в результате которого зафиксировали ощутимое снижение ожидаемой продолжительности жизни в стране. По мнению исследователей, негативная динамика связана с пандемией коронавируса.

Как рассказали ученые, представляющие Оксфордский университет, в пределах двух областей Великобритании, Англии и Уэльса, за время пандемии произошло около 57,5 тысяч дополнительных летальных исходов, что на 15% превысило ожидаемый для текущего года уровень. В соответствии с расчетами экспертов, показатель средней ожидаемой продолжительности жизни в указанных регионах в 2020 году составил 78,7 лет у мужчин и 82,6 лет у женщин. Такой уровень почти на год оказался меньшим по сравнению с прошлогодичными показателями – 79,9 года и 83,5 года соответственно. Данные текущего рассчитанного уровня, таким образом, снизились до уровня 2010 года. Упомянутый факт вызывает тревогу у специалистов, так как предыдущие полсотни лет имела место тенденция роста продолжительности в государствах с высокими доходами населения, к числу которых принадлежит Соединенное Королевство.

“Если посмотреть данные за XX век по ожидаемой продолжительности в странах в высоким уровнем дохода, то это был восходящий тренд. То, что мы видим сейчас, является сбоем давно не виданного масштаба. Это было настоящим шоком”, – резюмировал результаты исследования один из его авторов, профессор Ридхи Кашьяп. Об этом пишет The Guardian.