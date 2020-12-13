 

“Сбой давно не виданного масштаба”: Ожидаемая продолжительность жизни в Англии из-за COVID-19 упала почти на год

13.12.2020, 22:24, Разное

Британские исследователи провели исследование, в результате которого зафиксировали ощутимое снижение ожидаемой продолжительности жизни в стране. По мнению исследователей, негативная динамика связана с пандемией коронавируса.
Как рассказали ученые, представляющие Оксфордский университет, в пределах двух областей Великобритании, Англии и Уэльса, за время пандемии произошло около 57,5 тысяч дополнительных летальных исходов, что на 15% превысило ожидаемый для текущего года уровень. В соответствии с расчетами экспертов, показатель средней ожидаемой продолжительности жизни в указанных регионах в 2020 году составил 78,7 лет у мужчин и 82,6 лет у женщин. Такой уровень почти на год оказался меньшим по сравнению с прошлогодичными показателями – 79,9 года и 83,5 года соответственно. Данные текущего рассчитанного уровня, таким образом, снизились до уровня 2010 года. Упомянутый факт вызывает тревогу у специалистов, так как предыдущие полсотни лет имела место тенденция роста продолжительности в государствах с высокими доходами населения, к числу которых принадлежит Соединенное Королевство.

“Если посмотреть данные за XX век по ожидаемой продолжительности в странах в высоким уровнем дохода, то это был восходящий тренд. То, что мы видим сейчас, является сбоем давно не виданного масштаба. Это было настоящим шоком”, – резюмировал результаты исследования один из его авторов, профессор Ридхи Кашьяп. Об этом пишет The Guardian.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Хайди Клум и Сил пришли к соглашению по поводу отъезда их детей в Германию

23.07 / Ученые: Напитки с кукурузным сиропом быстрее вызывают алкогольную зависимость

30.06 / Айза Анохина показала залысину на голове, оставшуюся после пластической операции

05.10 / Более 70% россиян заявили о неготовности сделать прививку от COVID-19

24.09 / Участникам белорусских протестов отключат отопление и горячую воду

24.06 / Розовые волосы и нездоровая худоба: что стало с Васильевой после болезни

02.12 / Россияне могут остаться без новогодних игрушек

12.08 / Гороскоп на сегодня, 13 августа 2020 года

16.08 / Трихолог Родина объяснила выпадение волос после коронавируса

10.12 / Ксения Собчак встретит Новый год в деревне Верхние Мандроги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybi[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска