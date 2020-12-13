 

Украина хочет привлечь Россию к ответственности за ущерб экологии в оккупированном Крыму – Минэкологии

13.12.2020, 22:12, Новости дня

Украина будет привлекать Россию к ответственности за ущерб экологии в оккупированом Крыму. Об этом в комментарии “Крым.Реалии” сказал заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Михаил Хорев.

Речь идет о разливе нефтепродуктов в Севастопольской бухте, который произошел в начале декабря. По информации “Крым.Реалии”, площадь разлива составила 85 тыс. кв. м.

“Ответственность за разливы нефти в Севастополе во время оккупации возлагается на страну-оккупанта. Создана рабочая группа, которая совместно с прокуратурой Автономной республики Крым разрабатывает методики оценки этого ущерба. Мы хотим привязать их к военным преступлениям и предъявлять эти иски в международных судах”, – сказал Хорев.

“Крым.Реалии” сообщило, что разлив нефтепродуктов произошел во время распила противолодочного корабля “Керчь”, входившего в состав Черноморского флота России. Корабль был спиасн в конце 2014 года после того, как в кормовых отсеках судна произошел пожар.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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