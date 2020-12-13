Стало известно о количестве задержанных на акциях протеста в Минске

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13.12.2020, 21:42, Новости дня

Более трехсот человек задержаны в Минске за участие в несанкционированных акциях протеста, сообщила пресс-службы ГУВД белорусской столицы.

«Сегодня, 13 декабря, с 12 часов в различных районах столицы собирались группы граждан. Общее количество не превысило восьмисот человек, которые обозначали себя незарегистрированной символикой. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более трехсот граждан», – приводит РИА «Новости» сообщение.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о таких административных правонарушениях, как нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел.

«Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий. Те, кто не реагировал на просьбы, и наиболее активные граждане были задержаны», – отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что «некоторые из задержанных граждан ранее привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству заняться трудоустройством безработных, а также поставить на учет не трудоустроенных граждан, чтобы они «не шатались» по улицам.

Напомним, белорусская оппозиция не признала итоги президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. После этого в республике вспыхнули массовые акции протестов. 6 декабря в Минске были задержаны более 300 участников несанкционированных акций.



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