В центре Москвы неизвестные открыли стрельбу из автомобиля Maybach

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13.12.2020, 21:42, Новости дня

Правоохранители проверяют информацию о том, что неизвестные открыли стрельбу из автомобиля в Москве, а затем скрылись, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

«В 19.45 (мск) поступило сообщение от очевидцев, что из автомашины производилось несколько хлопков. По данному факту проводится проверка. Разыскивается указанный по приметам очевидцев автомобиль», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По данным источника агентства, неизвестные открыли стрельбу из автомобиля Maybach на Тверской улице в Москве, а затем скрылись.

Накануне в столичном управлении МВД сообщили, что в Москве полиция начала проверку сообщений о стрельбе из пневматического оружия на территории детского сада. Огонь открыл неустановленный мужчина.



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