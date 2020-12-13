 

SpaceX вывела на орбиту американский спутник SXM-7

13.12.2020, 21:42, Новости дня

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту ретрансляционный спутник SXM-7 для американской радиокомпании SiriusXM.

«Подтверждено развертывание SXM-7», – сообщила SpaceX в своем Twitter.

Ранее запуск ракеты-носителя Falcon 9 был отменен в последний момент. Ракета должна была стартовать с мыса Канаверал в 12.55 по времени Восточного побережья США (20.55 мск), но за 30 секунд до команды на запуск отсчет времени был остановлен.

Напомним, спутник SXM-7 для радиовещательной компании SiriusXM собирались запустить еще в августе, но тогда старт был перенесен по техническим причинам. 6 декабря SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал космический корабль Dragon с грузом для Международной космической станции.



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