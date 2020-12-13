Скоро представят первый серийный флагман на Snapdragon 888 – Xiaomi Mi 11

13.12.2020, 21:30, Разное

Первый серийный смартфон на новейшем процессоре Snapdragon 888 анонсируют уже в этом году. Как сообщают источники, им станет следующее поколение флагманской линейки от Xiaomi Mi 11.

Наиболее актуальная модификация однокристальной системы от компании Qualcomm была официально представлена не так давно. Целый ряд производителей смартфонов уже заявил о намерении выпустить на рынок аппарат, оборудованный именно этим чипсетом. Однако лавры пионера в использовании топового процессора стала китайская Xiaomi, именно ее флагманы серии Mi 11 первыми продемонстрируют владельцам возможности нового комплектующего.

Купить Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro на католическое Рождество в подарок кому-либо не удастся. Но до Нового года аппарат точно появится на полках магазинов, обещает производитель, официальный анонс устройства проведут 29 декабря, пишут эксперты индустрии. Кроме установки в девайс самого инновационного на сегодняшний день чипсета Snapdragon 888, смартфон оснастят дисплейными панелями AMOLED от Samsung. Также в них ожидается наличие 55-ваттной зарядки в основной модели и не менее 100-ваттной в Pro-версии. Вместительность аккумуляторной батареи предполагается около 5 тысяч мАч.

Несмотря на отсутствие точных параметров дисплея, ранее заявлялось о разрешении Full HD+ в базовой модели и экран 2K в Pro-варианте. В обоих случаях ожидается поддержка кадровой частоты 120 Гц. Также Mi 11 оснастят трехмодульням блоком основной камеры, в то время как Mi 11 Pro обеспечат квадроблоком с перископным датчиком для плавного оптического зума. Каким будет остальное оснащение Xiaomi Mi 11 на топовой платформе, станет известно ближе к анонсу аппарата. При этом представители китайской компании заверяют в достаточном количестве устройств, чтобы на старте продаж не возникло дефицита продукции.