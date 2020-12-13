“Реальность порой бывает сумасшедшей”: Ученый предположил наличие “зимней спячки” у древних людей

13.12.2020, 21:30, Разное

Греческий ученый-антрополог Антониос Барциокас провел исследование, в ходе которого пришел к выводу о возможности наличия зимней спячки у людей, живших около полумиллиона лет назад. По мнению исследователя, к такой практике древних предков подтолкнула суровая погода ледникового периода.

Гипотеза о наличии зимней спячки у древних людей возникла у ученого, представляющего Университет Фракии имени Демокрита (Греция), во время обследования пещер Сима де лос Уэсос на севере Пиринейского полуострова, которое он проводил в содружестве со своим испанским коллегой Хуаном Луисом Арсуага. В частности, эксперты обнаружили более 7,5 тысяч останков костей, принадлежавших предположительно трем десяткам древних людей, принадлежавших к виду Homo heidelbergensis. При этом исследователи выявили, что найденные элементы скелета имели в себе признаки заболеваний, сопряженных с недостатком витамина D, связанного с длительным воздержанием от воздействия солнечного света. К слову, подобные проблемы нередко характерны и для современных людей проживающих в крупных мегаполисах, однако в то время городов не существовало. С другой стороны, как отметили специалисты, аналогичные заболевания имеют место у летучих мышей, имеющих свойство впадать в спячку на длительный период. На основании приведенных аналогий Барциоскас высказал весьма смелое предположение: люди, жившие около полумиллиона лет назад в исследованной им местности, также имели приверженность к зимней спячке.

В качестве подобного примера греческий исследователь привел серых мышиных лемуров, являющихся приматами и имеющих способность к впадению в спячку на несколько дней. Со своей стороны Антониос Барциокас выдвинул гипотезу, что во время наиболее холодного этапа ледникового периода люди смогли адаптироваться и на протяжении полусотни тысяч лет ежегодно зимой уходить в спячку на длительный период. “Эта идея может показаться сумасшедшей, но реальность порой и бывает сумасшедшей”, – резюмировал антрополог. Об этом пишет L`anthropologie.