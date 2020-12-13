Специалисты рассказали, что орехи кешью оказались смертельно ядовиты

13.12.2020, 21:30, Разное

Доктора сообщили, что употребление орехов кешью может приводить к смерти человека. Как оказалось, если есть его в сыром виде, то можно навредить своему здоровью.

Орехи кешью очень полезны для организма человека, они считаются источником мононенасыщенных жиров, богаты витаминами, антиоксидантами и минералами. В комбинации со сладким, приятным вкусом они оказались самым любимым лакомством многих людей. Но почти никто не знает, что в орехах есть урушиол – опасный токсин.

Ядовитый элемент способен спровоцировать тяжелую сыпь, появление зудящих, воспаленных бугорков, если человек имеет склонность к аллергии. Если есть сырое лакомство, то может даже наступить смерть. Но в чистом виде кешью есть только в тропиках, в магазины же они поступают без кожуры. Ее удаляют благодаря нагреванию и с ним выводят и урушиол.

Напомним, что вырастают орехи кешью из плода – яблока, употребляемого в пищу. Из плодоножки готовят варенье и спиртные напитки. Яблоки нужно переработать на месте, так как они портится очень быстро. Если посетить страны Латинской Америки, то стоит обязательно испробовать напиток из яблока – «кажуина», который очень освежает.