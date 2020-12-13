Хорда режет лес

13.12.2020, 21:22, Разное

Последний участок Северо-Восточной хорды строят через парк «Лосиный остров».

В четверг во время второго чтения столичного бюджета Мосгордума отклонила предложение депутата МГД Сергея Митрохина отменить финансирование строительства участка Северо-Восточной хорды, который должен связать Открытое и Ярославское шоссе через национальный парк «Лосиный остров». Строительство финальной части этой автомагистрали началось месяц назад. Как утверждают в мэрии, трасса не затронет территорию национального парка, а проект прошел все необходимые экспертизы. Тем временем участок, выделенный под дорогу, неожиданно перестал входить в состав национального парка в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а Министерство природы опровергло наличие согласования на строительные работы. Корреспондентка «Новой» вместе с депутатом Московской городской думы Сергеем Митрохиным и экспертом Московского городского общества защиты природы Антоном Хлыновым побывала на стройке последнего участка хорды и разобралась, что происходит с парком и проектом автомагистрали.Таинственное исчезновение

Территория между платформой МЦК «Белокаменная» и лесом разделена строительной площадкой — глухой металлический забор тянется отсюда вплоть до Ярославского района. Если выйти из поезда, вместо деревьев и луга, в глаза бросаются кузова грузовиков, желтые ковши экскаваторов и песчаные насыпи. Отдаленно слышится гул тяжелой техники.

В середине ноября здесь начались работы по строительству финального участка Северо-Восточной хорды (СВХ), который должен связать Открытое и Ярославское шоссе. Людей на станции МЦК почти нет: в переходе изредка мелькают сотрудники транспортной службы и строители в зеленых жилетах и касках. Периодически сюда наведываются и экоактивисты с «общественными рейдами». Они уверены, что стройка незаконна и может причинить природе «Лосиного острова» существенный вред, если игнорировать экологические требования к строительству.

Сейчас значительная часть Северо-Восточной хорды, автомобильной трассы длиной в 35 километров, уже построена — движение запущено по шести из восьми участков хорды.

По заявлениям мэрии, запуск всей СВХ позволит сократить в Москве автомобильные заторы на 20–27% и разгрузит совокупно более 70 км дорог.

Согласовывать строительство одного из участков СВХ через территорию «Лосиного острова» московские власти начали в конце 2018 года. Через нацпарк должна пройти шестиполосная дорога длиной более трех километров.

Строительство Северо-Восточной хорды. Фото: Дарья Козлова / «Новая газета»

Победителем конкурса на проектировку участка хорды, затрагивающего «Лосиный остров», еще в 2016 году стал институт «Моспроект-3». Но кто именно будет строить дорогу от Ярославского шоссе до Лосиноостровской улицы, стало известно только в июне 2020 года (этим займется АО «Монолитное строительное управление-1»).

Вероятно, задержку между проектированием и строительными работами вызвал статус территории — земли «Лосиного острова» относятся к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) федерального значения.

По российскому законодательству об ООПТ любая хозяйственная деятельность на них должна быть согласована с федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится объект (в данном случае это Министерство природных ресурсов). Однако для столичных властей неожиданно сложилась благоприятная ситуация. Согласно данным публичной кадастровой карты, участки, по которым пройдет автомагистраль, в августе перестали входить в состав национального парка «Лосиный остров».

Первыми обратили на это внимание экологи. «Гринпис России» даже попросил Генпрокуратуру привести сведения ЕГРН в соответствие с описанием границ, которые указаны в документах о создании парка, потому что никаких «решений государственных или судебных органов об исключении указанных участков из территории нацпарка не было».

Отрицали изменения территории нацпарка и в Минприроде. Тогда ведомство, правда, не стало объяснять, кто и как внес изменения в базу, отметив только, что «границы нацпарка не могут самостоятельно изменяться органом кадастрового учета».

— Участок «Лосиного острова» вырезали из базы ЕГРН как территорию национального парка, чтобы упростить строительство Северо-Восточной хорды. Камень преткновения — это согласования с Минприроды России. «Строители посчитали, что таким образом они могут этого не делать», — говорит эксперт российского отделения Greenpeace по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин.

Ситуацией действительно быстро воспользовался заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Вскоре после начала строительства магистрали, Бочкарев заявил, что хорда не будет проходить по территории «Лосиного острова». В Департаменте строительства мэрии «Новой» подтвердили, что выбранное проектное решение не затрагивает территорию национального парка: Северо-Восточная хорда проходит в полосе отвода железной дороги и на земельных участках, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для размещения объектов транспортной инфраструктуры, за границей зоны с особыми условиями ООПТ федерального значения национального парка «Лосиный остров».

Паспорт объекта. Фото: Дарья Козлова / «Новая газета»

— Участок Северо-Восточной хорды от Ярославского направления Московской железной дороги до ул. Лосиноостровская располагается на земельных участках, принадлежащих городу Москве и ОАО «РЖД», что подтверждается выписками из Федерального реестра на земельные участки, на которых расположена зона строительства Северо-Восточной хорды, а также выпиской о границе зоны с особыми условиями ООПТ федерального значения национального парка «Лосиный остров».

Информация о статусе земельных участков в границах размещения Северо-Восточной хорды носит открытый характер и размещена на Публичной кадастровой карте, — обосновали слова Бочкарева в стройкомплексе столицы.

При этом еще в январе этого года в мэрии использовали другие формулировки и прямо заявляли, что существующие варианты прохождения СВХ затрагивают нацпарк.

Локация проекта за это время не менялась.

— Кто убрал данные из ЕГРН неизвестно, все интересы внезапно совпали. Просто взяли и виртуально, в ЕГРН, вырезали кусок «Лосиного острова», к тому же гораздо больший, чем нужен для СВХ. Вырезали всю полосу железной дороги, прилегающую полосу для строительства МЦД хорды и еще немного, — рассказывает эксперт Московского городского общества защиты природы Антон Хлынов.

Скриншоты кадастровой карты «до» и «после» не единственное, чем можно оперировать в вопросе определения границ «Лосиного острова». Хлынов рассказывает, что территория парка была описана и установлена решениями о его создании в 1979, 1983, 1988 и 1992 гг. Граница также обозначена в действующем Положении о национальном парке «Лосиный остров».

Кроме того, на городскую часть национального парка имеется государственный акт на право постоянного бессрочного пользования землей, в котором границы национального парка четко отображены на плане с указанием посторонних пользователей в составе его территории и описаны в геодезических координатах в каждой поворотной точке его границы. Подтвердить реальную территорию «Лосиного острова» также можно с помощью кадастровых планов территории от 2018 года и материалов лесоустройства.

— Есть правоустанавливающие документы и правоудостоверяющие. Внесение в ЕГРН — это правоудостоверяющий [документ], поэтому исключение из базы не означает исключение из национального парка. Никаких решений уполномоченных органов власти не было. Да и по закону сейчас их быть не может (федеральное законодательство не позволяет исключать из границ национальных парков и заповедников какие-либо участки их территорий. — Ред.), — отмечает Михаил Крейндлин.

— Для московских властей исключение из ЕГРН — это формальное право выйти на стройку. Это обычная казуистика. При этом люди, которые проводили все эти манипуляции, сами создали проблемы, что называется, на ровном месте. Даже, если мы представим, что все изменения законны, здесь все равно находилась бы буферная зона нацпарка, где запрещается любое строительство, — утверждает Хлынов.

Дебри бюрократии

О том, что земля, пущенная под автомагистраль, также относится к зоне парка, раньше напоминали информационные стенды рядом с линией МЦК. Знаки показывали особо охраняемую территорию, а также запрещали посетителям разводить огонь и передвигаться на автомобилях и мотоциклах. Но в конце ноября (по предположению Хлынова где-то в двадцатых числах месяца) аншлаги снесли.

Сейчас действия горожан ограничивает металлический забор с колючей проволокой и несколько сотрудников полиции, снующих по узкому коридору для пешеходов между железной дорогой и стройкой. Две недели назад у штаба объекта дежурили автозаки.

— Они придумывают отговорки, но на самом деле все здесь — национальный парк, — сокрушается депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. — Любые действия на его территории должны быть согласованы, должна быть сделана государственная экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Ничего этого нет. Они тупо нарушают все, что можно.

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и Антон Хлынов. Фото: Дарья Козлова / «Новая газета»

Как рассказывает Хлынов, территория нацпарка может включать в себя разные земельные участки. В границах национального парка есть земли, которые полностью изъяты из гражданского оборота и являются федеральной собственностью, а есть и земли, занятые различного рода хозяйственными объектами, которые принадлежат иным лицам.

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