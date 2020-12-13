Украина улучшила позиции в международном рейтинге кибербезопасности – Минцифры

13.12.2020, 21:05, Новости дня

Украина заняла 25-е место в новой редакции Национального индекса кибербезопасности 2020 года, опубликованного эстонской Академией электронного управления.

По сравнению с предыдущей редакцией рейтинга, которая вышла в 2018 году, Украина улучшила свои позиции на четыре пункта, сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

На первых строчках рейтинга – Греция, Чехия, Эстония, Литва и Испания. В первую десятку также вошли Бельгия, Финляндия, Словакия, Хорватия, Франция. На последних позициях рейтинга Бурунди, Тувалу и Южный Судан.

Для разработки новой редакции индекса было исследовано состояние кибербезопасности 160 стран мира. Авторы анализировали законодательство в сфере кибербезопасности; киберинциденты; образование в сфере кибербезопасности; обеспечение защиты услуг, в том числе электронных; электронную идентификацию и доверительные услуги; защиту персональных данных; меры по реагированию на кибератаки и киберинциденты; борьбу с киберпреступностью, сказано в сообщении.

В Минцифры подчеркнули, что совместно с Госспецсвязи продолжают работу над кибербезопасностью в Украине.

“Одобрены решения правительства об утверждении порядков формирования перечней объектов критической инфраструктуры и объектов критической информационной инфраструктуры, а также по организации проведения осмотра состояния киберзащиты государственных информационных ресурсов и критической информационной инфраструктуры. Это позволит усовершенствовать механизм киберзащиты органов государственной власти, информационно-телекоммуникационные системы, находящихся в их собственности или администрировании”, – подчеркнули в министерстве.