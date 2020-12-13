 

Трамп повторно пригрозил ветировать оборонный бюджет США

13.12.2020, 21:18, Новости дня

Президент США Дональд Трамп 13 декабря повторно заявил, что ветирует оборонный бюджет страны на 2021 год. Об этом он написал в Twitter.

“Самый большой победитель от нашего нового оборонного бюджета – Китай. Я буду ветировать”, – отметил Трамп.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

Первый раз о решении ветировать бюджет он сообщил 2 декабря. Тогда президент США заявил, что не согласен с положениями, которые защищают технологические компании от ответственности за модерирование или удаление контента.

Он подчеркнул, что 230-й раздел документа является “серьезной угрозой национальной безопасности и честности выборов”.

11 декабря Сенат США поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год. Он, в частности, предусматривает ужесточение санкций против газопровода “Северный поток – 2”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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