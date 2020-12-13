 

Чернобыльский заповедник включили в базу природоохранных территорий мира

13.12.2020, 21:18, Новости дня

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник включили в обновленную базу природоохранных территорий мира (The World Database on Protected Areas). Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

Protected Planet – наиболее полная глобальная база данных о наземных и морских заповедных территориях. Это совместный проект программы ООН по охране окружающей среды и Международного союза охраны природы, сказано в сообщении.

“Внесение Чернобыльского заповедника в эту базу – очень важное событие для всей Украины, ведь оно приближает наше государство к выполнению международных обязательств, взятых ею в сфере охраны окружающей среды”, – отметили в релизе.

Чернобыльский заповедник был создан в 2016 году, он находится в Чернобыльской зоне, куда запрещен свободный доступ.

Флора заповедника насчитывает 1256 видов растений, 120 видов лишайников и 20 видов мхов. Среди них есть краснокнижные растения. На территории заповедника живут 300 видов животных, их которых 75 видов занесены в Красную книгу Украины.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” 2011 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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