Удивительное происшествие с говорящим демоном из Гленлуса

13.12.2020, 21:13, Разное

Странное происшествие с предполагаемым демоном или полтергейстом, это, пожалуй, самое известное историческое событие в Гленлусе (Великобритания).

Гленлус это скромная старинная деревня в Шотландии, с населением всего в 635 человек. От былых времен тут остался 4-этажный каменный замок и небольшая церковь. Это местечко типично для сельской Шотландии и тут все очень спокойно, тихо и размерено.

Это происшествие дошло до наших дней благодаря записям шотландского математика, инженера и специалиста по демонологии Джорджа Синклера, жившего в 17 веке. В те времена подобное сочетание "хобби" никого не удивляло, ведь многие ученые интересовались оккультизмом.

В 1654 году в Гленлусе жил ткач по имени Гилберт Кэмпбелл. У него была семья, дети и он вел самую обычную деревенскую жизнь до тех пор, пока в его дом не постучался нищий бродяга Александр Эгню.

Эгню шатался по всем окрестным приходам и просил милостыню в домах. Отказать ему считалось очень невежливым, однако Кэмпбеллы и сами были очень бедны и лишних денег у них не водилось. Поэтому они ничего не дали нищему.

Эгню пришел в ярость от того, что уходит с пустыми руками. Он начал вслух проклинать семью Кэмпбеллов, а потом ушел. И несколько дней спустя в доме Кэмпбеллов начали происходить странные вещи.

Сначала Кэмпбелл обнаружил, что его ткацкое оборудование начало часто ломаться или его части терялись и находились в неожиданных местах. Нитки кто-то резал, словно ножницами, а семья Кэмпбелла отрицала свое причастие. Ткач вскоре заподозрил козни нищего, но не мог найти ничего, что указывало бы на его причастие к событиям.

Потом Кэмпбеллы начали часто слышать понятный тоненький свист, похожий на то, какой издают маленькие стеклянные свистки. Откуда шел свист, определить не удалось, как и не удалось найти сам свисток.

Шли дни, недели, месяцы и все эти события в доме Кэмбеллов продолжались, постепенно нарастая в своей интенсивности. В дом кто-то начал кидаться камнями, а потом семья начала находить свою одежду порезанной. Еще более пугающим было то, что новые порезы обнаруживались на одежде во время того, как эта одежда была на людях.

В какой-то момент простыни с кроватей Кэмпбеллов начали словно сами собой выдергиваться по ночам из-под спящих людей, а ящики комодов начали открываться и закрываться.

Наконец глава семья определился с тем, что терроризирует их – он назвал это существо Гнусным Дьяволом (Foul Fiend) и решил, что именно обиженный нищий навлек его на Кэмпбеллов. Вот что далее пишет об этом в своей книге Джордж Синклер:

"Примерно в середине ноября Гнусный Дьявол совершил новые и необычные нападения, бросая камни в двери, окна и дымоход. Камней было очень много и они были брошены с большой силой. К счастью, ни один из членов семьи не пострадал.

Это заставило Гилберта Кэмпбелла пойти к священнику прихода Джону Скотту и раскрыть ему события, от которых он до того страдал, никому не говоря. Он рассказал об этом также друзьям и некоторым соседям. После этого его беда увеличилась. Он обнаружил, что его куртка, штаны и шляпа порезаны, пока он носил их на себе, а также пальто, обувь и шарф.

По ночам нечто стаскивало с них все постельное белье, оставляя их тела обнаженными. Потом стали открываться сундуки и комоды и все вещи из них вытаскивались наружу. Части рабочих инструментов снова были унесены и спрятаны в самые тайные щели и дыры дома, где их можно было найти лишь с большим трудом".

Когда священник и соседи узнали о чертовщине в доме ткача, они стали советовать Кэмпбеллам бросить свой дом и уйти жить в другое место. Но ткач решил остаться. Потом ему предложили хотя бы отослать подальше маленьких детей, но и тогда он отказался по какой-то причине.

Тем временем неведомая сила стала действовать более ожесточенно. Членов семьи кололи во сне иголками, толкали, ставили им подножки, а затем в доме несколько раз происходили странные внезапные возгорания. Священник приходил и читал молитвы, но это лишь больше разозлило невидимую сущность. Однако это также спровоцировало ее на начало контакта с человеком:

"В понедельник, 12 февраля, члены семьи начали слышать голос, говорящий с ними, но не могли точно определить, откуда он раздается. Тем не менее, с вечера до полуночи с Дьяволом поддерживалось много пустых бесед и предлагалось множество праздных и дерзких вопросов без того должного Страха перед Богом, который должен был быть на их душах в столь редких и необычных испытаниях.

Служитель, узнав об этом, во вторник отправился в дом в сопровождении нескольких джентльменов, которые после окончания молитвы услышали голос, говорящий из-под кровати на надлежащем деревенском диалекте: "Если вы не знаете ведьм Гленлуса, я назову вам их", и таким образом привел имена четырех или пяти лиц, которые попали в зловещий отчет.

Когда выяснилось, что одна из этих "ведьм" уже давно скончалась, Дьявол ответил "Это правда, она давно мертва, но ее Дух живет с нами в Мире". Посланник церкви ответил ему, сказав: "Господь упрекнет тебя, сатана, и заставит тебя замолчать, мы не должны получать от тебя никакой информации, какой бы хулой славой ни подвергались люди; ты просто пытаешься соблазнить эту семью, потому что царство сатаны не разделено против самого себя".

Затем между Дьяволом и служителем произошла самая неприличная ссора, и оба они начали бить друг друга текстами Священного Писания; и посещение святого человека не принесло пользы, поскольку все раздражительные явления не пропали.

Дьявол начал с новых нападений и, взяв готовое мясо, которое было в доме, иногда прятал его в ямах у дверных косяков, а иногда спрятал его под кроватью, а иногда и среди одеял кровати и под простыней, и, наконец, унес его совсем прочь, так что там не осталось ничего, кроме хлеба и воды, на которые можно было бы жить.

После этого он применил свою злобу и жестокость ко всем членам семьи, утомляя их в ночное время, шевелясь и перемещаясь по дому, так что они не могли отдохнуть от шума, который продолжался весь август после этого. Затем Дьявол стал еще хуже и начал с ужасных ревов и ужасающих голосов, так что никто не мог спать в доме в ночное время".

Постепенно стало очевидным, что Дьявол особенно активен рядом с сыном Кэмпбелла, мальчиком по имени Том. Мальчик утверждал, что слышал, как Дьявол говорил с ним, и приказывал ему покинуть дом, иначе дом сгорел бы дотла.

Испуганная семья отправила мальчика жить в дом служителя на некоторое время, после чего явления прекратились, но когда он вернулся, все продолжилось. Когда в дом Кэмпбеллов снова пришел служитель церкви, то Дьявол начал разговаривать с ним и когда его спросили, кто он такой, то он ответил, что он не Дьявол, а "злой дух, пришедший из бездонной ямы Ада".

Все эти странные события продолжались в доме Кэмпбеллов еще несколько лет, постепенно затухая в своей интенсивности, пока совсем не пропали. Синклер считает, что Дьявола прогнали многочисленные заклинания священника.

Исследователи аномальных явлений считают эту историю полностью правдивой, обращая особое внимание на фигуру нищего Александра Эгню. Этот человек реально существовал и, более того, считался первым в истории Шотландии человеком, который публично отрицал существование Бога. За что и был в итоге повешен в 1656 году.