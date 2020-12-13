Мнение: Реставратор от бога

13.12.2020, 21:06, Разное

Отрывок из статьи "Вантуз и половина свиньи: 80 историй наших читателей о странных подарках", где обычные люди поделились самыми офигительными историями о своих подарках.

Рассказывает Марина С.:

— У меня был приятель, большой любитель и собиратель фарфора, работал в реставрационных мастерских при музее и в антикварной конторе. На 20-летие он подарил мне вот эту ГДР-овскую композицию похищения Европы.

Но – Европа была без головы, и Зевс был без яиц и пениса.

На мое 22-летие он на ужине в гомельском ресторане "Беларусь" (Бэсэре) при дамах в вечерних платьях и одном очень мне симпатичном дяденьке, встает, произносит тост, какая я замечательный друг, как отбила тех и защитила этих, минут 15 нудит про мои подвиги (включая оказание его маме помощи в добыче, разгрузке и раскидывании по участку прицепа навоза для удобрения, с особым упором на мою силу богатырскую, сколько я лопат говна и с какой меткостью я закинула, как не брезговала куриное дерьмо размешивать и про отстрел бешеных собак), как он благодарен и ценит меня.

И потом достает мааленькую малиновую бархатную коробочку как для кольца.

Я с ужасом думаю, что сейчас будет предложение. А мой реставратор со словами "эта особая вещь для такого особого человека как ты! И так твоя красота будет полной!"

Я долго отказываюсь, потому что не хочу замуж и думаю, что в бархатной коробочке кольцо. Открываю, а там фарфоровая сосулька – бычий пенис для Моей Красоты – скульптурки Европы.

На 25-летие я получила яйца Зевса-Быка.

На 30-летие голову.

И теперь я счастливая обладательница полного набора: бык с яйцами и пенисом, Европа с головой. Причем они так классно сделаны на штырьках, что их можно менять местами. Так у меня собралась статуэтка-франкенштейн: голова Европе досталась от мейсоновской балерины, яйца у быка от Калинина (вернее, от свиньи из остатков скульптуры Калинина), а пенис от Василия Ивановича (точнее, от его коня из статуэтки «Чапаев на коне с шашкой»).

(shakko: текст ниже в заметку на полит.ру не вошел, это продолжение разговора в комментариях у автора заметки Екатерины Поповой, собиравшей эти рассказы; я утащила к себе с разрешения)

Марина С. продолжает:

— У меня какой-то коровий крест по жизни: один раз мне курсе на втором универа корову один ухажер придурочный подарил (ВОТ ЭТА ИСТОРИЯ ОТДЕЛЬНО). А потом уже в Индии индийская родня, увидев, что я бесхозных коров подкармливаю, осчастливила меня коровой по имени Мандави, сокращенно – Манду.

А последние лет 10 этот реставратор мне частями дарит немецкий елочный шарик: там батлейка должна быть: у меня уже есть Мария, Иосиф, младенчик и верх шарика

— Слушайте, а почему кусками-то? Это вот он придумал? Или у рестовраторов традиция такая есть?

Мы приятельствуем с ним со времен знакомства подросточками в очереди к общему поведенческому терапевту. Когда он мне безголовую Европу с бесполым быком презентовал, он второй год работал на оклад молодого спеца, он бы вещь в хорошем состоянии не потянул, а в силу проф знаний видел перспективу реставрации, а потом он стал сам собирать антиквариат, покупал у наследников почивших бабулек статуэтки и на аукционах общими лотами: это когда пару вещей в хорошей сохранности, пара вещей – под ремонт и куча разных рожек и ножек все вместе продается. Ему так и надо, он эти хвосты, лапки и головы – пристраивает потом при реставрации.

И у него есть особенный талант памяти на все эти осколки, он реально помнит мельчайшие детали, сколы и слои эмали, поэтому он всем друзьям дарит вещь под реставрацию, потом годами додаривает кусочки и собирает вещь.

Потому что вещь в хорошей сохранности, а не под ремонт или уже сделанная работа "сильно раскошно" для подарка простым друзьям. Насколько я знаю, целые вещи он дарил только научнику, когда ему в аспиранты напрашивался и проректору, когда от распределения в глушь отмазывался, а – еще военком и две врачихи из комиссии на косьбу от армии. Плюс это ж еще – время работы, которое дорого.

Вот с шариком елочным – он еще основу не нашел, потом надо сам верх круглый чинить и крепления нет, он мне на полтинник планирует все целиком подарить. Вот такой вот чувак.

***

А вот статья целиком, там еще куча всяких феерических историй про подарки от других читателей.