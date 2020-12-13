Мнение: Неотравимый ковбой

13.12.2020, 20:50, Разное

Кто пытается слепить Навальному образ «нотравимого ковбоя Джо»? Это первая мысль, которая пришла в голову, когда прочитал о публикации издания The Sunday Times «со ссылкой на источники в разведке».

У меня нет никаких сомнений, что в Томске Навального пытались отравить. Не знаю кто и чем хотел отравить Навального, но хотел…. Может, «Новичком», а может и не «Новичком»…. И выжил Навальный только потому, что экипаж самолета принял решение об экстренной посадке в Омске. А омские врачи сделали то, что и должны были сделать – оказали первую необходимую помощь…

И именно потому, что Навального реально хотели отравить, в России упорно не хотят ни возбуждать уголовное дело, ни выносить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Хотя бы даже по факту экстренной посадки самолета в Омске…

Но попытка повторно отравить Алексея в Омске выглядит уже анекдотом. И возникают подозрения, что The Sunday Times кто-то специально подсунул дезу, что бы вся история отравления Навального выглядела смехотворно… И дезинформация The Sunday Times лично мне кажется частью пропагандистко-диверсионной кампании, развернутой российскими спецслужбами с целью нацепить клоунский колпак на очень серьезное преступление….