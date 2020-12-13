 

Мнение: Неотравимый ковбой

13.12.2020, 20:50, Разное

Кто пытается слепить Навальному образ «нотравимого ковбоя Джо»? Это первая мысль, которая пришла в голову, когда прочитал о публикации издания The Sunday Times «со ссылкой на источники в разведке».

У меня нет никаких сомнений, что в Томске Навального пытались отравить. Не знаю кто и чем хотел отравить Навального, но хотел….  Может, «Новичком», а может и не «Новичком»…. И выжил Навальный только потому, что экипаж самолета принял решение об экстренной посадке в Омске. А омские врачи сделали то, что и должны были сделать – оказали первую необходимую помощь…

И именно потому, что Навального реально хотели отравить,  в России упорно не хотят ни возбуждать уголовное дело, ни выносить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Хотя бы даже по факту экстренной посадки самолета в Омске…

Но попытка повторно отравить Алексея в Омске выглядит уже анекдотом. И возникают подозрения, что The Sunday Times кто-то специально подсунул дезу, что бы вся история отравления Навального выглядела смехотворно… И дезинформация The Sunday Times лично мне кажется частью пропагандистко-диверсионной кампании, развернутой российскими спецслужбами с целью нацепить клоунский колпак на очень серьезное преступление….

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Названа допустимая норма алкоголя для планирующей беременность женщины

30.09 / Дженнифер Энистон уже два года думает о завершении карьеры

09.07 / Шнуров нелестно выразился о «ботоксном лице» Стаса Михайлова

05.11 / Филиппу Киркорову подарили эксклюзивную сумку, которую изготавливали год

05.10 / Кристина Асмус пожаловалась на побои в детстве и нелюбовь родителей

04.08 / Мнение: Коротко по Сирии. 03.08.2020

29.09 / Мнение: Карабахская ловушка

01.10 / Мир полон странных загадок, и тому подтверждение – карта Урбано Монте

09.07 / Мнение: Новая серия “пленок Деркача”.

06.12 / Мнение: Вена, Фрейд и Оджалан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска