 

В крупнейшем китайском интернет-магазине перед скорым анонсом замечен флагман Honor V40

13.12.2020, 19:36, Разное

В Сети появились изображения очередного флагмана от китайского бренда Honor. V40 вскоре будет официально анонсирован, но уже сейчас его заметили в крупнейшем интернет-магазине Китая.
Не так давно бывший суббренд компании Huawei обрел независимость и новое руководство. Первым его смартфоном станет линейка Honor V40, в которую войдут, кроме базовой модели также версия Pro и Pro+. Как утверждают блогеры, традиционно пишущие на IT-тематику, новинки получат не только новейшие технологии, но и привлекательную стоимость. На опубликовавшем информацию ресурсе на месте ценника находится стандартная бирка с обозначением в 9999 юаней. Кроме того, сами телефоны на сайте завешены красными шторками, не дающими рассмотреть их внешний вид.

То, что аппарат уже заявлен среди предложений каталога крупнейшего ритейлера Китая, говорит о его скором выведении на рынок. Из данных, попавших в широкий доступ, стали известны только некоторые технические характеристики устройства. Так, экран всех трёх моделей серии будет эффектно загнут на боковины. Однокристальный процессор в Honor V40 установят, скорее всего, не от Qualcomm, эксперты предсказывают наличие в аппаратах SoC Kirin или системы производителя MediaTek. Вероятно, обе версии соответствуют истине и модификации смартфона попросту оборудуют разными платформами.

Также сообщают в Сети и об оснащении девайсов быстрой зарядкой до 66 Ватт, при этом не указывая, можно ли ожидать беспроводной модуль. Все остальные свойства и характеристики аппаратов первой линейки «умных телефонов» от получившей новых владельцев бренда Honor огласят позже, ближе к дате выхода на рынок.



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