Ученые сообщили, как цвет моркови влияет на здоровье человека

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13.12.2020, 20:36, Разное

Исследователи из Университета Иллинойса (США) приняли решение разобраться, как бета каротин оказывает влияние на здоровье сердца людей. Как выяснилось, положительный эффект обусловлен не только количеством употребляемой моркови.

Бета-каротин дает овощу оранжевый оттенок и в организме людей он трансформируется в витамин A ферментом бета-каротиноксигеназа 1 или BCA1, который выполняет много необходимых функций, улучшая зрение и здоровье сердца. Имеется ли у людей активная версия BCA1, определяется генетической изменчивостью. Доцент Жауме Аменгуаль сообщает, что людям с менее активными ферментами необходимы отдельные источники витамина A в меню.

Учеными на начальной стадии исследований были проанализированы пробы крови и ДНК 767 молодых участников от 18 до 25 лет с хорошим здоровьем. Они узнали о корреляции между активностью фермента и уровнем «плохого» холестерина. Генетическая модификация, определяющая высокий уровень BCA1, уменьшала и холестерин в крови.

Далее экспертами был проведен опыт на грызунах, чтобы подтвердить взаимосвязь между уровнем бета-каротина и отложениями холестерина в сосудах. Они заявили, что высокие показатели витамина A связывают с низкими отложениями жировых бляшек в артериях. Часто высокие показатели бета-каротина в крови объединяют с положительным эффектом для здоровья. Но доктор объяснял, что у большей части людей на генетическом уровне понижена производительность фермента BCA1, потому бета-каротин плохо трансформируется в витамин A. Для таких людей морковь принесет меньше пользы. Специалисты рекомендуют им перейти на животные источники витаминов.



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