Мнение: Подушевой ВВП России за 130 лет, цена санкций для Европы и продолжение торговой войны

13.12.2020, 20:30, Разное

1. Недавно вышли новые данные по историческим значениям ВВП России и СССР на проекте «Мэддисон», который продолжает работу известного британского экономиста Ангуса Мэддисона (именно он впервые озаботился составлением базы оценок ВВП, простирающейся на долгие десятилетия и века в прошлое). К показателям многих стран и периодов есть вопросы, однако сравнимой по масштабам альтернативы у базы Мэддисона, к сожалению, нет:

https://www.unz.com/akarlin/maddison-project-2020-new-historical-gdp-estimates/

https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020

На заглавном графике красными линиями отмечены значения подушевого ВВП (по ППС) России и СССР/СНГ по отношению к уровню США, в период с 1885 по 2017 год.

Видно, что Российская Империя была практически на одном уровне с Японией и совсем немного отставала от Финляндии (тогда своей составной части). Однако в 1917 году произошло нечто, после чего японцы и финны рванули вперёд, а мы отстали.

В 1945 году мы временно обошли разгромленную и оккупированную Японию, но вскоре началось «японское экономическое чудо» и с 1960 года японцы резко взмыли вверх, а к 1980 году разбогатели вдвое относительно советского уровня. На ту же высоту в 1970-е годы ушли и финны (если смотреть на уровень жизни, а не только на ВВП, разрыв был даже не двукратным, финны были богаче нас как минимум в 10 раз).

В предыдущей версии заметно лучше были наши послевоенные показатели, которые в 1950-х и начале 1960-х якобы почти догоняли Австрию и Великобританию, однако теперь их пересмотрели в сторону понижения. Это весьма похоже на правду: мало кто будет всерьёз утверждать, что подушевой ВВП в разрушенном войной СССР был сравним с государствами Западной Европы, которые пострадали от войны значительно меньше.

2. В очередной раз подсчитаны потери от взаимных санкций между Евросоюзом и Россией:

https://lenta.ru/news/2020/12/09/eu_sanctions/

Санкции против России ежегодно обходятся Европе в 21 миллиард евро. Такие подсчеты содержатся в исследовании торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа. Потери только Германии из-за санкций составляют 5,45 миллиарда евро в год.

Больше всего из-за введенных ограничений пострадали обрабатывающая промышленность, машиностроение, автомобилестроение и химическая промышленность. В исследовании отмечается, что отмена санкций была бы выгодна как российской, так и германской стороне. Отмена ограничений могла бы за год принести земле Северный Рейн-Вестфалия, столицей которой является Дюссельдорф, около 1 миллиарда евро.

21 миллиард евро – это примерно 1/10 процента от ВВП Евросоюза. Если же считать от внешнего экспорта ЕС, – что в данном случае более правильно, – то это будет уже около 1%.

Потери, конечно, не настолько малые, чтобы их можно было вообще не замечать, но и не настолько большие, чтобы они могли как-то серьёзно повлиять на европейскую экономику (впрочем, отдельные европейские страны и регионы страдают больше).

Европейские санкции точно так же мало влияют на нашу экономику и не достигают своих заявленных политических целей. Российские контрсанкции – другое дело: они носят сугубо ответный характер и в основном предназначены для того, чтобы отыгрывать наши потери за счёт импортозамещения и роста сельского хозяйства.

3. Борьба за пост президента США ещё продолжается. Вместе с тем, кто бы ни победил в итоге, торговая война с Китаем явно продолжится:

https://lenta.ru/news/2020/12/11/continue/

Избранный президент США Джо Байден номинировал на должность главного торгового представителя США Кэтрин Тай, известную своим критическим отношением к Китаю и его экономической политике, пишет CNBC. <…>

По словам опрошенных изданием аналитиков, это может свидетельствовать о том, что будущий глава государства не намерен завершать торговую войну с Китаем, продолжающуюся с 2017 года.

Эксперты отмечают, что Байден и его будущая администрация, готовящиеся принять полномочия от Дональда Трампа, символизируют о намерении активно защищать интересы страны в международной торговле и противодействовать растущему влиянию Китая, в том числе конкуренции со стороны китайских компаний на американском рынке.

Для России это скорее хорошо. Внимание США по-прежнему будет отвлечено на Китай.