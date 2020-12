Кулеба заявил, что в Украине нет места антисемитизму

13.12.2020, 19:51, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решительно осудил нападение на еврейскую ханукию, которое произошло 10 декабря в Киеве. Об этом он написал 13 декабря в Twitter.

“Приветствую быструю реакцию правоохранителей, которые установили личность нападавшего. Дело уже передано в суд, и я убежден, что справедливость будет достигнута. В Украине нет места для антисемитизма”, – отметил министр.

I condemn in strongest terms Thursday’s brutal attack on a Jewish Menorah in Kyiv. I welcome the swift reaction by law enforcement agencies identifying the perpetrator. He now faces criminal charges & I‘m convinced justice will be served. No place for Anti-Semitism in Ukraine.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 13, 2020

Киевлянин Андрей Рачок 10 декабря повалил ханукию, установленную к еврейскому празднику Хануки на Контрактовой площади. Видеозапись процесса Рачок опубликовал на своей странице в Facebook. Мужчина попытался повалить ханукию второй раз днем 11 декабря, но у него ничего не получилось, поскольку ее прикрепили к плитке.

Полиция сообщила Рачку о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Посол Израиля Джоэль Лион 13 декабря заявил, что речь идет не о хулиганстве, а о проявлении антисемитизма.