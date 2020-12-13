 

В Ватикане зажгли рождественскую елку. Открывают выставку “100 вертепов”, среди которых украинский

13.12.2020, 19:24, Новости дня

В Ватикане на площади Святого Петра 11 декабря зажгли рождественскую елку и открыли вертеп. Об этом сообщает Vatican News.

Праздничную церемонию открытия елки провел президент Ватикана – кардинал Джузеппе Бертелли, говорится в сообщении.

Видео церемонии опубликовали на странице Vatican News в Facebook.

https://www.facebook.com/vaticannews.uk/videos/145139007069014/

По информации Vatican News, 13 декабря в Ватикане на площади Святого Петра открывается международная выставка “100 вертепов”.

В экспозиции выставки 2020 года среди прочих представят рождественский вертеп из Украины, выполненный из экоматериалов. Его создала украинская монахиня, сестра Феодосия Плахотнюк. В композиции украинского вертепа можно разглядеть лес Украинских Карпат и село Многополье в Донецкой области, где расположен монашеский скит. По ее мнению, работа отражает “дух Рождества от востока до запада Украины”.

Из-за пандемии COVID-19 выставку вертепов разместили на площади Святого Петра. Ее можно посетить бесплатно до 10 января.

Это не первое участие Украины в выставке вертепов в Ватикане. В 2012 году среди 150 экспонатов из более 25 стран мира были представлены два вертепы из Украины, выполненные учениками Тернопольской художественной школы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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