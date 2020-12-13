В Чечне произошло пять землетрясений за сутки

13.12.2020, 20:24, Новости дня

На территории Чечни за сутки произошло пять землетрясений. Это следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Магнитуда землетрясений была от 3,3 до 4,6 балла. Самое сильное землятресение произошло в 11.34 по местному времени (10.34 по Киеве) в 16 км от столицы Чечни Грозного, его эпицентр залегал на глубине около 10 км.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Накануне вечером произошло еще три землетрясений. Самое сильное в 9 км от Грозного с магнитудой 4,7 баллов и эпицентром на глубине 20 км.