 

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Аляски

13.12.2020, 20:03, Разное

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям Аляски.

Граждане США могут стать россиянамиВ соответствии с документом право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется «лицам, постоянно проживающим на территории штата Аляска в Соединённых Штатах Америки» в «гуманитарных целях» защиты прав и свобод человека и гражданина.

Желающие получить российское гражданство должны подать в подразделения МВД России (перечень определяется ведомством) соответствующее заявление, приложив к нему удостоверяющий личность документ, выданный властями США с отметкой о проживании на территории региона, а также иные необходимые документы.

На рассмотрение заявлений уполномоченным органам отводится три месяца, гражданство России приобретается заявителями со дня принятия положительного решения.

Поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации», позволяющие президенту предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта 2019 года. В соответствии с ними российское гражданство могут в льготном режиме получать люди из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима. Кроме того, закон упрощает прием в российское гражданство соотечественников, проживающих за рубежом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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