 

Мнение: Путин распорядился вернуть социализм?

13.12.2020, 19:56, Разное

Не секрет, что главная причина роста цен на продукты – это антисанкции. Вот здесь подробный анализ причин взвинчивания цен на продукты.

Но  сегодня стало известно, что Путин распорядился в течение недели принять меры для прекращения роста цен на продукты.

Очевидно, что рыночными методами рост цен не остановить. Следовательно будут приняты нерыночные решения.

Очевидно и то, что Путин не стал бы публично говорить о том, что он распорядился остановить рост цен на продукты, если бы точно не знал, что стоимость каких-то продуктов подешевеет. Путин же не прапорщик, который останавливает поезд командой «Поезд стой! Раз-дав…». Все-таки кандидат экономических наук, должен разбираться в вопросах ценообразования.

Скорей всего, управленческие решения, которые должны привести к снижению стоимости продуктов,  уже приняты, с крупными поставщиками, видимо, уже поговорили «экономисты в погонах», и те пообещали, что они поумерят аппетиты.

В общем, в стране, похоже, наступает «продовольственный социализм». Когда стоимость продовольственных товаров будет формироваться не рынком, а в чиновничьих кабинетах… Только как долго может продлиться этот самый путинский «продовольственный социализм»? Впрочем, это уже совсем другой вопрос….

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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