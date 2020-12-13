Собянин назвал условия введения новых ограничений

13.12.2020, 19:54, Новости дня

Дополнительные ограничения по коронавирусу будут введены в Москве только тогда, когда система здравоохранения перестанет справляться с наплывом больных, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ужесточение возможно только в том случае, когда медицинская система перестает справляться с потоком пациентов. Такого в Москве нет», – цитирует Собянина ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 1».

По словам мэра, город медицинская система города обладает достаточно большим запасом прочности. Он также отметил, реагировать на распространение коронавируса нужно адекватно ситуации в разные периоды пандемии.

«Весной не были отработаны медицинские технологии, под эпидемию попадала популяция, которая вообще была не иммунизирована, не было переболевших. Теперь у нас есть созданные резервные госпитали мощные, достаточный объем запасов, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов. В настоящее время этих ограничительных мер вполне достаточно для того, чтобы контролировать ситуацию», – сказал Собянин.

Также он высказал мнение, что так называемый китайский сценарий с закрытием целых микрорайонов абсолютно не применим к России.

Ранее мэр сообщал, что в Москве на новогодние праздники не планируется вводить дополнительных ограничений по коронавирусу. Также Собянин пояснил, что власти не собираются ограничивать работу метро.

За минувшие сутки в РФ выявлено 28 080 новых случаев COVID-19, всего в стране зарегистрировано более 2,6 млн случаев заболевания. Москва остается лидером по заболеваемости – там выявлено за сутки 6425 инфицированных.