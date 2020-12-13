Россиянам рассказали, как подготовиться к прививке от COVID-19

13.12.2020, 19:54, Новости дня

Перед вакцинацией от коронавируса желательно сдать ПЦР-тест на COVID-19 и кровь на наличие антител, сообщила завлабораторией Центра имени Гамалеи Елена Бурцева.

«Очень желательно перед вакцинацией сдать ПЦР-тест и кровь на антитела к коронавирусу. Лучше всего сделать это за сутки до процедуры. Старайтесь не контактировать с больными коронавирусом две недели», – цитирует Ura.ru Бурцеву.

Она также отметила, что перед вакцинацией человек должен быть здоров в целом, не иметь высокой температуры и респираторной симптоматики.

В свою очередь врач-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что беременность – противопоказание к вакцинации «Спутник-V». «Поэтому если женщина в себе не уверена, то нужно сначала сделать экспресс-тест на беременность», – сказал врач.

Он также подчеркнул, что нельзя принимать алкоголь за три дня до вакцинации, в день процедуры и три дня после. «Кроме того, иммунитет к коронавирусу разовьется через три недели после второй дозы, поэтому в течение всех шести недель необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию», – добавил аллерголог.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в РФ уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от COVID-19. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время РФ разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.