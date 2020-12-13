Мнение: Байден и социалистические государства

13.12.2020, 19:50, Разное

Разбор ожиданий связанных с возможным президентством Байдена и отношением демократической партии к социалистическим государствам.

Аннотация:

Джо Байден, КНДР, Куба, Латинская Америка. Поход США против социализма

После 20 января 2021 года к работе приступит новый президент США. В настоящий момент наиболее вероятно, что новым хозяином Белого Дома станет Джо Байден.

Новая президентская администрация в течение следующих четырех лет будет определять политику США на Корейском полуострове, внешнеполитический курс в отношении Кубы и стран Латинской Америки с неудобными для США руководителями.

Уже в период предвыборной кампании наметились существенные различия подходов Байдена и Трампа к данным проблемам. Если Дональд Трамп склонен к политике сделок, которая принесла определенные плоды, и небрежности по отношению к демократическим ценностям, то Джо Байден заявил о намерении следовать «дипломатии, основанной на принципах».

Байден, по крайней мере, до вступления на президентский пост, не склонен к переговорам с Высшим Руководителем КНДР Ким Чен Ыном до начала одностороннего ядерного разоружения КНДР. Его позицию всецело разделяют и члены его команды – будущий вице-президент Камала Харрис и кандидат на пост государственного секретаря США Энтони Блинкен. Многие комментаторы ожидают изменения кубинского вектора внешней политики США, возврата к временам Барака Обамы, активно поддержавшего своего вице-президента Джо Байдена во время борьбы с командой Трампа. Однако сам Байден не дает жителям Острова Свободы повода разглядеть дружелюбие и открытость. Стоит отметить, что избранный президент, формируя свой кабинет, делает шаг в сторону кубинских эмигрантов, традиционно расположенных в правой части политического спектра. В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают последствия победы Джо Байдена для Северной Кореи, Кубы, стран Латинской Америки и социалистических революционных движений, борющихся за власть.

PS. С моей точки зрения, можно ожидать усиления санкционного давления на КНДР, продолжения давления на Венесуэлу, Кубу и Никарагуа + продолжение попыток организовать цветную революцию в Венесуэле и Никарагуа.

Американский империализм может менять персоналии и методологию, но не цели.

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Плюс в порядке анонса о проекте "Голод в Повольжье", где "Рупор Тоталитарной Пропаганды" выступает в рамках информационного партнера.

"Голод в Поволжье"

В 2021 году мир будет вспоминать о страшной трагедии, известной как "Голод в Поволжье". 100 лет тому назад в ряде российских губерний, в первую очередь – в Самарской, от голода и его последствий, по приблизительным оценкам, погибли более пяти миллионов человек. За последние 100 лет на эту тему было написано огромное количество исследований. Историки и социологи пытались разобраться в механизмах продовольственной катастрофы, охватившей огромную территорию бывшей Российской империи.

Кто-то считает, что главные причина голода – комплекс проблем, связанных Первой мировой, Гражданской войнами и природными катаклизмами. Кто-то утверждает, что голод в Поволжье – прямое следствие политики “военного коммунизма” и часть внутренней войны советского государства с крестьянством. И в последнее время эта крайняя точка зрения, вопреки здравому смыслу и историческим фактам, всё настойчивей продвигается в средствах массовой информации. У нас нет сомнений, что в 2021 году мы часто будем слышать, что голод в Поволжье был "организован чекистами по личному приказу Ленина", а население молодой Советской республики спасли исключительно американцы…

Однако, как показывает анализ имеющихся документов, голод на территории России был явлением обычным и частым. Например, только в XVIII веке в Заволжье было 34 года с засухами и, как следствие – неурожаями. В XIX веке их было 40, а в первую треть ХХ века – 9. А трагедии, подобные продовольственной катастрофе начала 20-х годов прошлого столетия, регулярно случались на протяжении всей тысячелетней истории нашего государства.

Мы понимаем, что в рамках одного фильма не представляется возможным рассказать всю историю голода в нашей стране. Но мы постараемся максимально полно и доступно рассказать о механизме возникновения голода как в Царской, так и в советской России. Благодаря уникальным документам и участию в фильме профессиональных историков, специализирующихся на данной тематике, мы развеем наиболее популярные мифы, связанные с продовольственной катастрофой 1920-х годов.

Мы расскажем о голоде в Поволжье максимально объективно.

Мы расскажем о том, как жило население в самом центре голодного бедствия, в самом центре государственной и международной помощи – Самарской губернии. Мы постараемся понять, как и за счёт чего люди выжили. И самое главное – благодаря чему наши предки не только сохранили человеческое достоинство в страшных условиях, но и смогли победить голод.

Наши партнёры

Историческая часть будет представлена ведущими российскими историками, специализирующимися на теме голода. Музыкальное оформление фильма создаст известный российский композитор Василий Тонковидов. Закадровый текст начитает популярный блогер и переводчик Дмитрий Пучков (“Гоблин”). Информационно нас поддерживают ведущие российские блогеры – Дмитрий Пучков (“Гоблин”), Егор Яковлев ("Цифровая история"), Баир Иринчеев (Военный музей Карельского перешейка), Борис Рожин (Colonelcassad), Михаил Лапидус ("Грани заката") – и Самарское областное отделение Русского географического общества. После завершения работы над фильмом, он будет выложен в свободный доступ на YouTube- канале киностудии “Самарафильм”. Все этапы работы над фильмом будут опубликованы на YouTube-канале киностудии, на сайте "Самарафильм" и на ресурсах наших инфрмационных партнёров.

О киностудии “Самарафильм”

Киностудия “Самарафильм” была основана в октябре 2014 года под брендом “Краеведофф”. В настоящее время студия сменила своё название на “Самарафильм”. Главное направление деятельности осталось то же: производство документальных, художественно-документальных, научно-популярных фильмов, буктрейлеров и YouTube – программ. За плечами нашей команды не только профильное образование, но и огромный практический опыт. За годы работы киностудии мы участвовали в создании нескольких десятков телевизионных и документальных проектов, самостоятельно выпустили 7 фильмов, отмеченных призами и дипломами международных кинофестивалей. За показ документального фильма “Чёрные гусары” личному составу ограниченного контингента российских войск в Сирийской арабской республике киностудия “Самарафильм” в лице директора Ракшина Олега Александровича награждена медалью “Участнику военной операции в Сирии”.

Это не первый проект успешно реализованный нами с помощью краудфандинга. В этом году мы выложили в открытый доступ документальный фильм "Волга в огне", посвящённый подвигу советских речников в годы Великой Отечественной войны. Часть средств была собрана благодаря народному финансированию на платформе Planeta.ru.

Авторы

Режиссёр фильма – Галина Щерба. В телепроизводстве с 1999 года, работала корреспондентом, продюсером, шеф-редактором и автором программ на ГТРК “Самара”, ТРК “Губерния”, ТК “Самара-ГИС”. Член Союза журналистов России. В 2014 году окончила Санкт-Петербургский Государственный университет кино и телевидения по специальности “Режиссер телевизионных программ”. Участник и лауреат международных кинофестивалей (2016 – 2020 гг.). В настоящее время – режиссёр киностудии “Самарафильм”.

Автор сценария – Олег Ракшин. В телепроизводстве с 2009 года. Написал сценарии более чем к ста документальным фильмам по истории края для канала правительства Самарской области “Губерния”. Лауреат областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области (2016 г.) Лауреат международных кинофестивалей “Радонеж”, “Дворянский мир” (2017 г.). Награждён медалью “Участнику военной операции в Сирии”. В настоящее время — руководитель киностудии “Самарафильм” и заместитель исполнительного директора Самарского областного отделения Русского географического общества.

Композитор – Василий Тонковидов, пианист, композитор. Родился в Куйбышеве, живёт в Самаре, работает в театре «СамАрт» заведующим музыкальной частью. Окончил Уральскую государственную консерваторию им. М. П. Мусоргского. Автор музыки больше чем к 40 спектаклям в театрах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Самары, Ульяновска. Написал музыку к фильмам: "Жизнь и судьба" (реж. Сергей Урсуляк), "Одесский пароход" (реж. Сергей Урсуляк), "Волга в огне" (реж. Галина Щерба). В 2013-ом Василий Тонковидов получил приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения за лучшую музыку к телесериалу «Жизнь и судьба» режиссёра Сергея Урсуляка по одноимённому роману Василия Гроссмана.

PS. Авторы делали неплохие документалки, так что есть основания полагать, что и фильм про голод в Поволжье не подкачает.