Вакцина для алкоголиков, сырки от Понасенкова, налог на рост и новая эмблема Росгвардии в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

13.12.2020, 19:37, Разное

С прошедшим Днём Конституции вас, друзья! Мы знаем, что вы не праздновали, но больше поздравить не с чем, но если говорить о прошедших 7 днях, то событий произошло много. COVID-19, Белоруссия, новые налоги и старый Чубайс в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели».

День Конституции

Этот праздник в нашей стране отмечается 12 декабря. Возможно, вы улыбнулись после слова «отмечается», но, тем не менее, в календаре он есть. Как здорово, что Конституция в нашей стране исполняется максимально, а когда происходят сбои, то исключительно по вине граждан, не знающих свои и чужие конституционные права. Чтобы этого в дальнейшем не происходило, таких граждан в будущем ожидают штрафы. Приятная новость пришла к нам из Конституционного суда – новым судьёй стала наша прославленная шестовичка (не поймите это слово превратно) Елена Исинбаева. В обновлённой Конституции РПЦ получит право ветировать законопроекты.

Повышение цен

Его заметили все, даже сам Путин зашёл в магазин и ужаснулся, что его зарплаты не хватает, чтобы купить некоторые продукты. К счастью, наша власть всегда в таких случаях оперативно реагирует на ситуацию. Борьбой с завышением цен и укрывательством продуктов в магазинах займутся военные патрули Минобороны. А цены всё же снизят. Скидки в 1-3 % будут действовать 17 декабря с 10:00 до 17:00.

Белоруссия/Беларусь

Лукашенко отказался считать себя диктатором. А весомых оснований для этого и нет, ведь в международном рейтинге свободы слова страна заняла 17-е место по алфавиту, опередив и США, и Швейцария, и подавляющее большинство стран мира. А что может предложить оппонент президента Светлана Тихановская? Только легализовать марихуану.

Первый энергоблок БелАЭС из-за нестабильной работы отдадут под эксперименты. А ещё Белоруссия готовится к Новому году. В стране утвердили новый облик Деда Мороза. Его костюм перестал быть красным, а стал зелёным.

COVID-19

Ещё одна непоправимая утрата постигла нас из-за коронавируса. В возрасте 104 лет от болезни скончалась английская писательница Агата Кристи.

Но свет в конце туннеля есть. Американская вакцина Pfizer показала 100% эффективность среди испытуемых с тягой к алкоголю. Правда, у препарата есть побочные явления. Испытатели вакцины от Pfizer пожаловались на непреодолимое желание покупать товары Microsoft. Впрочем, разве это так плохо?

Готовятся к вакцинации и в России. Власти Санкт-Петербурга закроют все бары для подготовки населения к вакцинации. В стране вдобавок к уже существующим ограничениям введут штраф за больное горло. А когда вакцинация состоится, то Минздрав рекомендовал три месяца не смотреть видео ФБК, чтобы лишний раз не переживать.

Законы

Уже половина депутатов Думы переболела коронавирусом, но законы парламентарии принимают исправно. Россиян выше 168 см обложат налогом. А с 2021 года гражданам придётся согласовывать установку стеклопакетов. В будущем работать парламент станет ещё эффективнее, ведь его верхнюю палата Совет Федерации могут увеличить до 5 тысяч мест. Скоро сам Лев Толстой позавидует продуктивности парламентариев.

Экономика

Мошенники похитили с карты главы Сбера Германа Грефа 15 тысяч рублей. Новый глава Пенсионного фонда Анатолий Чубайс анонсировал новую пенсионную реформу, подготовленную американскими экспертами. Есть у отечественной экономики на этой неделе и большая международная победа. Можно смело сказать «PornHub – наш». Популярный видеохостинг после скандала с американскими Visa и Master card принял единственно правильное решение – перейти на платёжную систему «Мир».

Другие новости

Польская ракета-носитель взорвалась после удара о небесную твердь. Следующий запуск состоится через 5 лет. Голова собаки выбрана новой эмблемой Росгвардии, что относит нас в исторические времена Ивана Грозного. И самая приятная новость недели, и самая в вкусная в прямом смысле слова — В Подмосковье началось производство глазированных сырков «Е.Н. Понасенков».

Вот такой насыщенной на события выдалась неделька. Берегите себя, а мы ждём вас вечером в следующее воскресенье.