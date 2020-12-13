В Киевской области в результате ДТП погибли два человека

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13.12.2020, 19:34, Новости дня

13 декабря на автодороге Киев–Знаменка в Обуховском районе Киевской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По предварительной информации, водитель Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ.

“В результате столкновения 46-летний водитель ВАЗ погиб на месте происшествия, а его 14-летний пассажир – в карете скорой медицинской помощи. Травмы получил и 47-летний водитель Renault, его с многочисленными телесными повреждениями госпитализировали”, – сказано в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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