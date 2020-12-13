 

В Киеве откроют около 200 точек по продаже хвойных деревьев

13.12.2020, 19:34, Новости дня

С 17 по 30 декабря в Киеве будут работать 178 законных пунктов по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений. Об этом сообщили в  Киевской городской государственной администрации.

В мэрии призвали киевлян покупать елки только в официальных точках.

“На стихийных рынках хвойные деревья часто реализуются без разрешительных документов, что негативно влияет на экологическую ситуацию”, – сказано в сообщении.

Украинские лесхозы в 2020 году собираются продать более полумиллиона елок. Средняя цена хвойного дерева – 75 грн, об этом 30 ноября сообщили в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.

Хвойный деревья для Нового года выращивают на специальных плантациях или срезают при расчистке просек, полос отвода линий электропередач, отмечают в Гослесагентстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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