Дрессированный питомец – Личное мнение

13.12.2020, 19:20, Разное

В жутком Средневековье — я читаю много исторической литературы, делюсь — карьера шута горохового развивалась так: сначала он смешил народ сам, а потом покупал медведя или змею — питомца, чтобы зарабатывать больше денег.

Просто уроду кидали за представление мало монеток, а вот с дрессированной зверюшкой платили больше — всё-таки экзотическая херня, скачущая вокруг урода, вызывает намного больший интерес почтенной публики.

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Фото: Соцсети

Однако самые большие деньги имели не сами цирковые уроды, а их хозяева.

Наскачется в молодости урод, заработает денег. Купит питомца — денег станет ещё больше. А потом — зачем самому позориться? — собирает целый цирк и стрижёт монетки мешками.

А сам сидит и думает, какой бы ещё перфоманс придумать.

Мне Олю Бузову чрезвычайно жаль. Все её критикуют, ругают и матерят, признают образцом дурновкусия и падения нравов общества.

Всё было бы так, если бы не одно «но» — вопрос тут явно не к Бузовой.

Что — Бузова? С юности протирала лобок на лобковом месте. Ума не нажила, а нравственные ориентиры ей привили Собчак и Бородина. А потом появились люди, взявшие Оленьку в раскрутку — заставили петь по коровникам и танцевать в сельских ДК.

Райдер Бузовой — две бутылки крепкого алкоголя. Гонорары — ну, о них много говорят, но денег у неё самой нет. Даже квартира в новостройке на окраине города принадлежит не ей, а её продюсерам.

И спасти Ольгу некому. Кто обычно спасает? Любящий принц. А тут и принца нашли ей продюсеры по контракту — сквозь отвращение Дава и Оля вынуждены целоваться в Сториз.

Почему-то люди смеются над видео, где Бузовой явно требуется экзорцист. А мне не смешно, потому что я чётко осознаю, кем Оля является для своих кукловодов.

А вы понимаете? Кем, по-вашему?