 

Трамп пригрозил заблокировать оборонный бюджет США

13.12.2020, 19:16, Новости дня

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на оборонный бюджет страны, принятый в пятницу Конгрессом.

«Больше всех от нашего закона об оборонном бюджете выигрывает Китай. Я наложу вето!» – написал Трамп в своем Twitter.

В пятницу Конгресс США одобрил проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который, в частности, предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а также против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Палата представителей Конгресса проголосовала за проект 8 декабря. Трамп обещал заблокировать документ, поскольку в его тексте отсутствует пункт об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. Однако законопроект в нижней палате набрал две трети голосов, что позволяет ему в будущем преодолеть президентское вето. Повторное голосование в Конгрессе будет проведено после того, как Трамп заблокирует документ.



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