Личное: “Расположить к себе поле”

13.12.2020, 19:12, Разное

Штурманство по отношению к любому ресурсу так же вредно как в любви.

Штурманство по отношению к полю – тем более.

Когда вы – Штурманы в коронах Победителей, вы встаете сверху и пытаетесь рулить чем-то, на что вы прав не имеете, вы делаете это нетерпеливо, часто грубо, а если даже и затаитесь, все равно внутри у вас столько претензий и ожиданий, что вы нормально действовать не можете.

Вот смотрите типичный пример в письме.

keivold

Здравствуйте, Эволюция!

Пишу с большой надеждой на разбор.

Мне 27, мужу 32, женаты 8 лет. 4 года пытаемся завести ребенка.

В 15 мне поставили диагноз, из которого следовало, что будут проблемы с зачатием. Так что, когда год не получалось, я думала, что только из-за меня. Потом муж решил сдать анализы и оказалось, что у него шансов иметь детей столько же, сколько и у меня.

Мы лечились, были операции, маленькие положительные сдвиги. В итоге этого лечения, сказали что можно попробовать эко.

Эко растянулось на год. В начале этого года у меня взяли 18 яйцеклеток. Но не долго нам дали порадоваться – получился только один эмбрион. Потом из-за ковида отложили перенос эмбриона. Летом обнаружилось, что мой эндометрий не растет, и никакие гормоны мне не помогают.

(Вот смотрите, ситуация. Есть некие обстоятельства неблагоприятные, есть шанс их преодолеть. Вести себя в границах – это так, чтобы шанс стал больше, а не меньше. Лечение у специалистов и внимание к репродуктивному здоровью повышает шанс, а стрессы его снижают. Причем снижают настолько иногда, что самое эффективное лечение оказывается бесполезным. Штурманы-Победители всегда увеличивают фактор стресса в таких ситуациях в десятки раз. Им кажется, что иначе нельзя заниматься вопросом. Но если границы нормальные, вы делаете все возможное, но не ведете себя так, будто вам дали гарантию. И у вас нет ни эйфории на полпути, ни страшного разочарования, ни нетерпения, ни гнева, ни уныния. Ничего этого нет. Вы просто делаете, что можете, но уважаете Спонтанность)

Через знакомых нашли врача, который совершил чудо и мне и мужу. Появилась овуляция, а у мужа улучшилась спермограмма.

Мы реально могли сами зачать, впервые за все время. Но у нас все равно не получалось.

(Не получалось из-за стресса, а может быть у мужа уже снизилось либидо от постоянных щипцов. Для зачатия бывает мало фактической овуляции, все процессы в организме должны протекать спонтанно, без зажимов, расслабленно, гармонично, иначе будет такая нейрогуморальная картина, что зачатия не получится. А для спонтанности необходимо быть скромным. Кто понимает почему?)

Я пошла на перенос эмбриона в естественном цикле. Все прошло успешно. Потом муж заболел, я изолировалась в другую комнату, но все равно заразилась. Два дня температуры 39 сделали свое дело.

Эволюция, мы очень сильно хотим своего ребенка, и видимо что-то сотворили в нашем с ним общем поле, что оно нам не дает зачать?

(Наверняка тот же самый вопрос автор адресовала и астрологу, и тарологу, и священнику, и врачей терзает. Ей кажется, что если поднажать, поле непременно сделает так, как Победитель хочет. А на самом деле все наоборот. Чем яростней и своевольней будете стараться, тем меньше шансов. Поле – это не перина, которую надо посильней колотить, чтобы избавить от пыли. Поле нужно научиться уважать, иначе его не расположишь. Даже человек от вас отвернется под щипцами, а уж тем более поле)

Подскажите, пожалуйста, как надо настроиться, чтобы поле перешло на нашу сторону?

Если Вы ответите, то я это могу применить только к себе. Я понимаю, что муж отдельный человек и ему самомому решать как себя вести. В таком случае, если я одна буду работать, может получится расположить к себе поле?

(Щипцы автор ищет, чтобы насиловать поле. Обещает мужа ими не пытать, а только полюшко. Так ее стресс может стать таким большим, что она какую-то болезнь себе заработает в дополнение. Автор, вы пока еще молоды, расслабьтесь. Найдите другие радости в жизни, не делайте из ребенка фикс-идею, займитесь чем-то, не истерите сами и не прессуйте мужа. Выполняйте рекомендации врачей, но спокойно. Займитесь своим состоянием, своими ресурсами. Физкультура, прогулки, учеба, вот что вам необходимо. Почаще улыбайтесь, правильно питайтесь и спите, поддерживайте себя в хорошей форме. И вероятность зачатия будет больше. Только вам надо усвоить, что 100% гарантии нет ни у кого ни на что в этом мире. Тем более на такую вещь как возникновение и развитие новой жизни)