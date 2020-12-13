 

Мнение: Грозные повеления

13.12.2020, 19:02, Разное

Пропаганда, как заведенная, рассказывает о внезапно проснувшемся интересе Путина к повышению цен и падению доходов населения. Грозные заявления президента в адрес правительства, требования "вы это мне прекратите". Странно, что не рассказывают про брошенную на стол в гневе ручку или кручение ее между пальцами: по часовой стрелке – раздражение, против стрелки – сильное раздражение.

Ларчик, конечно, открывается просто – на днях тут пресс-конференция, совмещенная с прямой линией с привычными челобитными от податного сословия. А потому пришло время разных упоительных историй про бесконечно заботливого отца народа. Тем более, что темы из года в год одни и те же: неподведенный газ, рост цен на бензин и продукты, низкие зарплаты, плохие дороги и бездушные чиновники. Можно брать любой год и давать в записи – все будет ровно так же. Отличаться будут только сальные шуточки президента – интерес вызывает лишь то, про чьи именно гениталии он будет шутить в этот раз.

В остальном всё будет как всегда – через день после общения с народом обо всем забудут до следующего раза. Холопы получат заряд бодрости и уверенности, что о них еще помнят, облагодетельствуют пару-тройку несчастных, и можно будет заниматься привычным делом – обкрадывать страну.

Источник: Эль Мюрид



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