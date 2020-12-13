 

Мнение: Новая серия “Новичка”

13.12.2020, 18:58, Разное

Британцы продолжают накидывать навоз лопатой.
В новой серии сериала "Новичок" от анонимных сценаристов претендующих на премию Британской киноакадемии рассказываетcя удивительная история о том, что агенты ФСБ пытались еще раз отравить Навального.

Times сообщила о второй попытке отравления Навального перед Берлином
По версии газеты, это якобы произошло, пока оппозиционер был в коме в омской больнице. Туда, как пишет Times, проникли сотрудники российских спецслужб, которые предприняли еще одну атаку на Навального
Агенты российской госбезопасности пытались повторно отравить оппозиционера Алексея Навального перед его отлетом в Берлин. Статью с таким утверждением опубликовала британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в разведке.
«Источники в западной разведке сообщили, что после неудачной попытки убить его с первого раза вероятные агенты госбезопасности попытались убить самого яростного критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине», — говорится в статье.

https://www.rbc.ru/politics/13/12/2020/5fd57e6c9a794732c8333fcc?fbclid=IwAR0l-TJKGzdY7HWy91UC3rfq2rH96eaMBJBazIIkgbzuKqhy8uObcIngR_4 – цинк

И снова эти чудесные анонимные источники, которые никак и никогда не проверишь. У нас снова есть секретные данные, но мы вам их не покажешь. Джентьменам надо верить на слово.
Серьезно к этой истории относиться решительно невозможно.

Источник: Colonel Cassad



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