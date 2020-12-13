Мнение: О жизни после того, как стал интернет-мемом

13.12.2020, 18:56, Разное

Этот снимок, заглавный, видел, наверное, каждый, кто хоть раз выходил в интернет почитать про #отношения. Он давно стал мемом, и лишь немногие помнят, что автор его – 48-летний фотограф из Барселоны Антонио Гильем, который начал карьеру в стоковой фотографии уже после 40, потеряв работу. А теперь у него три фотостудии, к слову…

И слава одного из самых продаваемых фотографов. Но самое интересное – не это.

Что было дальше с людьми на снимке?

Не так давно в Нью-Йоркском музее с интересным названием Museum of the Moving Image прошла фотовыставка известных мемов. И кто-то сделал удачный снимок героев пять лет спустя.

Как они изменились!

Пожалуй, из этого тоже можно сделать целую историю отношений в спонтанном треугольнике, не правда ли?

На самом деле, автор и центральный участник второго снимка – американский актёр из Improv Everywhere, комедийной труппы из Нью-Йорка, которая в свободное время занимается постановочными розыгрышами в городской среде. Женщина в красном – его жена, а девушка в голубом – просто случайная посетительница. Изначально парень хотел всего лишь сфотографировать свою жену на фоне мема, потому что она тоже была в красном платье…

Потом кто-то предложил снять их вдвоём, а потом к ним присоединилась третья соучастница, которая и дополнила эту шутку. А та, в свою очередь, сама стала мемом. И некоторые, между прочим, верят, что действительно герои первого фото встретились однажды 5 лет спустя…

А вы поверили?