Юлия Савичева объяснила, почему ее дочь ни разу не была в РФ

13.12.2020, 18:52, Разное

Во время съемок программы «Секрет на миллион» Юлия Савичева дала откровенной интервью, которое, как призналась певица, далось ей очень тяжело. Лера Кудрявцева затронула тяжелую для артистки тему, поэтому гостье телеведущей пришлось объяснить, почему ее трехлетняя дочь еще ни разу не была в РФ.

Познать радость материнства Юлии Савичевой удалось не сразу. Первая беременность певицы закончилась выкидышем, так как она не уделила должного внимания своему здоровью и продолжала активно работать. Знаменитость после этого решила взять паузу в карьере на год, прошла обследование, в результате чего ей назначили полный курс гормональной терапии. Для закрепления результата пара уехала в отпуск в Португалию, где проживают родители супруга. Проведя в другой стране пару месяцев, исполнительница узнала, что ждет ребенка. Юлия Савичева осталась там до рождения малышки, а позже вернулась в Россию, но без ребенка. Решение артистке далось тяжело, но ради ребенка и продолжения карьеры она пошла на это. Знаменитость понимает, что Ане будет лучше рядом с родными людьми, а она не сможет уделять ребенку достаточно внимания.

Юлия Савичева постоянно поддерживает связь с дочкой и прилетает к ней каждые два месяца, оставаясь в Португалии с супругом на две или три недели. Во время самоизоляции артистка провела рядом с малышкой пять месяцев, так как не могла вернуться в Россию.

Гостья «Секрета на миллион» жалеет только об одном моменте в жизни дочери, который она пропустила. Когда она уехала на гастроли, у Ани прорезался первый зуб, но звездная мать этого не увидела. Наследница артистки ходит в детский сад в Португалии, хорошо рисует, знает русский алфавит и разговаривает на трех языках.