 

Андрей Разин показал, как ему и Александру Морозову удалось похудеть

13.12.2020, 18:52, Разное

Андрей Разин в своем личном микроблоге в Instagram поделился, как ему и звезде «Кривого зеркала» Александру Морозову удалось похудеть. Свою публикацию музыкальный продюсер сопроводил снимками в формате «до» и «после».
Андрей Разин подчеркнул, они с Александром Морозовым перепробовали много способов для достижения хорошей физической формы. Друзья тренировались в спортзале, занимались плаванием, однако получить серьезные результаты помогло правильное питание. На опубликованных снимках видно, оба мужчины проделали серьезный путь к телу мечты и стали не похожими на себя прежних. Продюсер очень рад, что им удалось сбросить лишний вес, поскольку стало интереснее и веселее жить. Он посоветовал всем поклонникам заниматься собой, так как хорошая физическая форма является залогом здоровья, и призвал равняться на Александра Морозова.

Подписчики Разина откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. Поклонники похвалили артистов за потрясающие результаты, называя их «мотиваторами» и «примером подражания для многих». Александр Морозов также поблагодарил друга за теплые слова, отметив: «катим дальше к красоте и здоровью».



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