Швеция планирует полный переход на цифровую валюту – Bloomberg

13.12.2020, 18:40, Новости дня

Правительство Швеции изучает возможность полного перехода страны на цифровую валюту, пишет агентство Bloomberg 11 декабря.

Аналитическую группу, которая будет исследовать внедрение цифровой валюты в Швеции, возглавит бывшая руководитель финансового комитета Центрального банка страны Анна Кинберг Батра. Министр финансовых рынков Пер Болунд сообщил, что результаты работы представят до конца ноября 2022 года.

Bloomberg пишет, что Швеция является одной из первых в мире стран, которые рассматривают полный переход на цифровую валюту. Центробанк страны запускает пилотный проект с международной консалтинговой компанией Accenture Plc по внедрению электронной кроны на основе технологии блокчейн.

Центральный банк подсчитал в октябре этого года, что в Швеции использование наличных упало до самого низкого уровня за всю историю. Этому способствовала пандемия коронавируса. В исследовании банка сказано, что менее 10% всех платежей в Швеции совершаются наличными деньгами.

Цифровая валюта является аналогом обычной валюты, которая выдается центральным банком. Фактически это электронные аналоги обычных денег. В отличие от криптовалют, которые существуют в децентрализованных сетях, цифровые валюты выдаются и контролируются центробанками. Хотя и первые, и вторые могут использовать блокчейн.

По данным Всемирного банка, порядка 20% из 66 центробанков рассматривают возможность введения государственных цифровых валют в ближайшие шесть лет.

Китай ввел цифровую валюту в четырех крупных городах – Шэньчжэне, Сучжоу, Чэнду и Сюнъань, писала газета Wall Street Journal в апреле этого года. Банк Японии в начале финансового 2021 года хотел начать первый этап тестирования цифровой валюты.

Нацбанк Украины (НБУ) в июне 2019 года выпустил ограниченное количество электронной гривны. НБУ не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены.