ВМС Украины получили плавучий причал для катеров

13.12.2020, 18:40, Новости дня

Плавучий причал для катеров Военно-морских сил Украины отправился в порт Южный. Об этом 13 декабря в Facebook сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Причал был построен по заказу Минобороны на заводе “Паллада”. Сумма контракта составила 23,5 млн грн.

“Длина причала из сверхпрочного бетона – 57 м. Заказ Минобороны для завода “Паллада” – первый за годы независимости. Усиливаем возможности ВМС Украины в Черном море”, – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/videos/227267978762684/