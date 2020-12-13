 

Умер “голос Кремля”, народный артист РФ Хорошевцев. Он озвучивал парады Победы и мероприятия Путина

13.12.2020, 18:40, Новости дня

Умер народный артист России, диктор Евгений Хорошевцев. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Государственного Кремлевского дворца на своей на странице в Facebook.

“Сегодня не стало народного артиста РФ, диктора протокольных мероприятий президента РФ и диктора парадов на Красной площади Хорошевцева”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/statekremlinpalace/posts/3672479296154690

По информации “Интерфакса”, он с 2000 года был диктором на всех протокольных мероприятиях президента РФ Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин выразил соболезнования родным и близким умершего. Хорошевцева Песков назвал “голосом Кремля”, говорится в сообщении.

Хорошевцев умер в возрасте 76 лет. Причина смерти артиста не сообщается.

В 1996–1997 годах был генеральным директором общероссийского “Радио-1”.

В 1970–1980 годах Хорошевцев также был диктором на демонстрациях 1 мая и 7 ноября, которые он вел вместе с советским диктором Юрием Левитаном.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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